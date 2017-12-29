Windows 10 Mobile, SDK'dan da Tekmeyi Yedi
Microsoft'un ölen platformu Windows 10 Mobile'ın adını buradan kaldırdığı fark edildi!
Windows 10 Mobile'ın yolun sonuna geldiğine dair aylar süren dedikoduların ardından Microsoft'tan Joe Belfiore'dan gelen "artık Windows 10 Mobile'a odaklanmıyoruz" mesajı, mobil işletim sisteminin ömrünü tamamladığının yeni bir işareti olmuştu. Şimdi ise Windows 10 SDK'nın (yazılım geliştirme kiti) tanımının son güncellemeden kaldırıldığı keşfedildi.
Windows 10 Mobile, SDK'nın eski sürümlerinde "PRODUCT_MOBILE_CORE" adıyla tanımlanmaktaydı. Yeni sürümde ise bu kod satırına rastlanmıyor. Bunun anlamı, yeni SDK'yı kullanan uygulamaların, cihazın Windows 10 Mobile kullanıp kullanmadığını doğrulayamayacağı.
Buradan çıkan bir başka anlam, Ekim'de Fall Creators Update'i alan Windows 10 Mobile'ın bundan sonra sadece toplu güncelleştirmeleri alacağı olabilir. Redstone 3 veya Redstone 4 yapılarını hiç görmeyen Windows 10 Mobile, Fall Creators Update'i direkt olarak fetaure2 dalından almıştı.
Bu varsayımlar doğru çıkarsa, Windows 10 Mobile'ın aşamalı olarak terk edildiği sonucu ortaya çıkıyor. Buna karşın son günlerde sıkça konuşulan Andromeda'yı 9 Ocak'ta başlayan CES'te veya Şubat'ın sonundaki Mobil Dünya Kongresi'nde görebiliriz.
Zeynel A. Öztürk
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