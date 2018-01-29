Windows 10 Mobile Yaşasaydı Nasıl Görünürdü?

Eğer Windows 10 Mobile halen yaşasaydı ve bu Fluent Design konseptindeki gibi görünseydi, herhalde kimse ona hayır demezdi!

Windows 10 Mobile Yaşasaydı Nasıl Görünürdü?

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