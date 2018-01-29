Windows 10 Mobile Yaşasaydı Nasıl Görünürdü?
Eğer Windows 10 Mobile halen yaşasaydı ve bu Fluent Design konseptindeki gibi görünseydi, herhalde kimse ona hayır demezdi!
Windows 10 Mobile maalesef tarihe karıştı. Eğer hala platformun hayranıysanız ve Windows 10'un mobil dünyadan çekilmesi içinize sinmiyorsa, tasarımcı Marco Malinovic'in Fluent Design konseptini görmek içinizi rahatlatacaktır.
Android ve iOS'a kıyasla başarısız olan Windows 10 Mobile eğer yeterli kullanıcı tabanına sahip olsaydı, şu an masaüstü Windows 10'da kullanılan Fluent Design arayüz tasarımı mobil işletim sistemine de taşınacaktı. Malinovic'in tasarımı, eğer Windows 10 Mobile halen hayatta olsaydı nasıl görünürdü sorusuna cevap olarak hazırlanmış.
Tıpkı masaüstü sürümünde olduğu gibi, Malinovic tasarımında şeffaf kare ve pencerelere ağırlık vermiş. Ayrıca pencere ve menülerin açılma ve kapanma animasyonları da orjinale çok yakın görünüyor.
Malinovic'in Behance sayfasını ziyaret ederek tasarımını detaylı şekilde inceleyebilirsiniz.
Ali Ruhi Öztürk
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