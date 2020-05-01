Windows 10 Ön İzleme Sürümüne "Koronavirüs Girdi"

Windows 10'un yeni ön izleme sürümü, arama kutusu üzerinden Koronavirüs (COVID-19) ile ilgili bilgilere ulaşmayı kolaylaştırdı.

Windows 10 Ön İzleme Sürümünde COVID-19 Bilgileri

En son Windows Insider ön izleme yapısı, korona virüsüyle ilgili bilgiler bulmaya yönelik yeni işlevlerle geldi.

Yeni işlevler, görev çubuğundaki arama kutusunu kullanarak korona virüsüyle ilgili bilgilere ulaşmanıza izin veriyor. Bunun yanında Windows 10'un arama sayfasında yeni bir "korona virüsü çubuğu" gösteriliyor. Buradan Bing COVID-19 izleyicisine ve MSN üzerinden en son salgın haberlerini gösteren yeni COVID-19 modülüne ulaşabiliyorsunuz.

Yeni yapıdaki tüm yenilikler korona virüsüyle ilgili değil. Bir başka yeni işlev, müzik ve ses uygulamalarını Your Phone (Telefonunuz) uygulaması üzerinden kontrol etmenize olanak tanıyor. Bu yenilik sayesinde telefonda çalan şarkıyı PC'den kontrol edebiliyor, hatta uygulama üzerinden farklı kaynaklar arasında geçiş yapabiliyorsunuz.

Yeni ön izleme yapısı, Windows Insider'lara Fast kanalı üzerinden dağıtılmaya başlandı ancak bazı değişikliklerin etkin hale gelmesi, birkaç gün alabilir. Sıradaki büyük Windows 10 güncellemesinin ise mayısta beklendiğini hatırlatalım.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
MARVEL Future Fight 5. yaşını büyük ödül ve etkinliklerle kutluyor
Elazığ'da deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi'nden açıklama
La Casa De Papel 5. sezon olacak mı? La Casa De Papel 5. sezon için yeni gelişme var mı?
YÖK'ten öğrencilere 6 GB internet! YÖK 6 GB ücretsiz internet nasıl alınacak?
Günün En çok Okunanları
Samsung'un Klima Reklamında Görülen Gizemli Telefon, Kafaları Karıştırdı
6000 mAh'lik Dev Pil ve 2599 TL Fiyatlı Samsung Galaxy M31'i İnceledik!
Kingston'dan Yeni Nesil NVMe PCIe SSD: KC2500! İşte Özellikleri!
Windows 10 Ön İzleme Sürümüne "Koronavirüs Girdi"
ASUS, ProArt Display PA32UCX-P ve PA27UCX Modellerini Duyurdu!

 

 