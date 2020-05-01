Windows 10 Ön İzleme Sürümüne "Koronavirüs Girdi"

En son Windows Insider ön izleme yapısı, korona virüsüyle ilgili bilgiler bulmaya yönelik yeni işlevlerle geldi.
Yeni işlevler, görev çubuğundaki arama kutusunu kullanarak korona virüsüyle ilgili bilgilere ulaşmanıza izin veriyor. Bunun yanında Windows 10'un arama sayfasında yeni bir "korona virüsü çubuğu" gösteriliyor. Buradan Bing COVID-19 izleyicisine ve MSN üzerinden en son salgın haberlerini gösteren yeni COVID-19 modülüne ulaşabiliyorsunuz.
Yeni yapıdaki tüm yenilikler korona virüsüyle ilgili değil. Bir başka yeni işlev, müzik ve ses uygulamalarını Your Phone (Telefonunuz) uygulaması üzerinden kontrol etmenize olanak tanıyor. Bu yenilik sayesinde telefonda çalan şarkıyı PC'den kontrol edebiliyor, hatta uygulama üzerinden farklı kaynaklar arasında geçiş yapabiliyorsunuz.
Yeni ön izleme yapısı, Windows Insider'lara Fast kanalı üzerinden dağıtılmaya başlandı ancak bazı değişikliklerin etkin hale gelmesi, birkaç gün alabilir. Sıradaki büyük Windows 10 güncellemesinin ise mayısta beklendiğini hatırlatalım.
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