Uygulama Kullanımı ve Google Aramaları "Tepe" Yaptı

Zor bir çeyreği geride bırakan Google, Koronavirüs salgının etkilerini gösterdiği rakamları açıkladı: Firmanın, her şeye rağmen gücünü koruduğu anlaşıldı.

Uygulama Kullanımı ve Google Aramaları Arttı

Google'ı çatısı altında barındıran Alphabet, 2020'nin ilk çeyreğine ait finansal sonuçları yayınladı. Rapor, şaşırtıcı olmayan bir biçimde COVID-19 küresel salgınının etkilerini gösteriyor.

CEO Sundar Pichai, reklam performansının iki güçlü aydan sonra mart ayında büyük bir darbe yediğini söyledi. Pichai, salgına rağmen arama gibi bazı alanlarda büyüme olduğunu kaydetti. Korona virüsüyle ilgili aramaların Super Bowl'un en yüksek noktasının bile dört katından fazla olduğu belirtilirken YouTube izleme sürelerinin de arttığı vurgulandı ancak herhangi bir rakam verilmedi.

Pichai'ye göre Play Store'dan yapılan uygulama indirmeleri, mart ayında şubata göre yüzde 30 arttı. Bununla birlikte çeyrekte yaşanan cihaz etkinleştirmelerinde azalma gözlendi.

Büyüme yaşanan bir başka alan, Chromebook segmenti oldu. Pichai'ye göre "Chromebook taleplerinde" 21 Mart haftasında önceki seneye göre yüzde 400 artış gözlendi.

Google, her şeye rağmen gelirlerini önceki seneye kıyasla yüzde 13 yükselterek 41,2 milyar dolara ulaştırmayı başardı. Buna karşın CFO Ruth Porat, önümüzdeki çeyreğin reklam işi açısından zor geçeceğini söyledi. Reklam, Google'ın açık arayla en çok gelir elde ettiği alan ve burada nasıl bir durumun ortaya çıkacağı, salgının birkaç ay içinde nasıl izleyeceğine bağlı.

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