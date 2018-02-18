Windows 10 Para Birimi Özelliği Nasıl Kullanılır?
Windows 10 içinde bulunan para birimi dönüştürücü nasıl kullanılıyor?
- Ali Ruhi Öztürk
Windows 10, Fall Creators Update ile döviz kuru hesaplama özelliğini kazandı. Tek yapmanız gereken entegre hesap makinesi uygulamasını açmak ve aşağıdaki adımları takip etmek.
1 - Başlat tuşuna basın ve "hesap makinesi" yazıp uygulamayı açın.
2 - Sol yukarıdaki menü ikonuna tıklayın.
3 - Ardından "Dönüştürücü" başlığı altında bulunan 'Para birimi' seçeneğine tıklayın.
Buradan istediğiniz para birimini Windows 10 içinden güncel verilerle çevirebilirsiniz.
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