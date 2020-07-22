Windows 10'da Pencereleri Şeffaf (Saydam) Yapın

Microsoft'un Windows'a uzun süre önce kazandırdığı Windows Aero, masaüstüne hoş bir dizi efekt getirmişti. Ancak yazılım devi, bugün hala pencereleri saydam yapmaya yönelik kolay bir yol sunmuyor. Eğer saydam pencereleri seviyorsanız, üçüncü parti araçlara ihtiyacınız var. Bu yazımızda pencerelerin arkasını görmenizi sağlayan 4 harika aracı ve yeteneklerini gözden geçireceğiz.
1. Glass2K
Glass2K'nın antika niteliğinde bir yazılım olduğunu gizlemeyeceğiz, ancak araç Windows 10'da sorunsuz çalışıyor. Neyse ki Glass2K'yı yüklemenize gerek yok, sadece 55KB'lık uygulama dosyasına çift tıklamanız yeterli. Araç açıldığında size birkaç seçene sunuyor. "Transparency Popup" aylar penceresi için bir klavye kısayolu belirlemenize izin veriyor. İlk düğmenin sağ tıklama olması gerekiyor, diğerlerini siz ayarlayabiliyorsunuz.
"Keyboard shortcuts" alanında saydamlığı anında uygulamanızı sağlayan bir klavye kısayolu seçebilirsiniz. Kısayolu belirledikten sonra bu kısayola basın, basılı tutun ve 0 ile 9 arasında bir rakama basın. Bastığınız sayıya göre pencere, belirli bir oranda saydam hale gelecek. 1 tuşu en saydam, 9 ise en az saydamlık anlamına geliyor. 0'a bastığınızda pencere yeniden opak olacak.
İndirin: Glass2K
2. Peek Through
Zaman sınavından geçen bir başka yazılım olan Peek Through, Glass2K'dan daha yeni bir yazılım. Son olarak 2010'da güncellenen araç, Windows 10'da iyi bir biçimde çalışıyor.
Peek Through'yu çalıştırdıktan sonra Windows tuşunun bulunduğu bir kısayol belirlemeniz gerekiyor. Ayarladığınız kısayol başka bir kısayolla çakışıyorsa, araç sizi bu konuda uyarıyor. Kısayolu belirledikten sonra bu kısayolu kullanarak etkin pencereyi saydam veya opak hale getirebilirsiniz.
Araç Glass2K'nin daha sade bir sürümü gibi görünse de, harika bir yeteneği var. İlgili seçeneği etkinleştirdiğinizde, saydam pencerelerin arkasındaki pencereye tıklayabiliyorsunuz. Örneğin tek monitörünüz varsa, bir araştırma yaparken ve not alırken web tarayıcısını saydam bir pencerenin arkasında tutup, arkadaki web tarayıcısındaki bağlantılara tıklayabilir, böylece yazacaklarınız hakkında yeni bilgiler alabilirsiniz.
İndirin: Peek Through
3. WindowTop
Güncel bir program olan WindowTop, pencerelerinizin üzerinde konumlanıyor ve sadece fareyi üzerine getirdiğinizde ortaya çıkıyor. Pencere saydamlığını ayarlamakla kalmayan WindowTop, pencereyi üste sabitleme, pencere boyutunu çok küçük hale getirme, renklerini ters çevirme gibi yeteneklere de sahip.
Saydamlığı Alt + A klavye kısayoluyla veya fareyi pencerenin üzerine getirdiğinizde beliren oka tıklayıp, "Opacity" seçeneğine tıklayarak ayarlayabilirsiniz.
WindowsTop'ta da Peek Through'da olduğu gibi saydam pencerelerin arkasına tıklamanız mümkün.
İndirin: WindowTop
4. Actual Transparent Window
Tam bir saydamlık yönetimi için Actual Transparent Window'u tercih etmelisiniz. Birçok seçenek sunan bu araç, ilk yüklediğinizde otomatik saydamlık ayarlarını kullanıyor. Pencerelerin saydam olarak başlamasını sağlamak, etkin olmayan pencerelerin saydam olmasını sağlamak, fareyi üzerine getirdiğinizde saydamlığı değiştirmek ve fazlası, sizin tercihinize kalmış.
Pencerelerin kendi saydamlığını ayarlaması hoşunuza gitmediyse, bunu kapatabilirsiniz. Uyumlu pencerelerin üzerinde saydamlığı değiştirmenizi sağlayan iki düğme görünüyor. Bu düğmeleri görmek istemezseniz, ayarlardaki "Title Buttons" seçeneğini kapatabilirsiniz. Saydamlık seçeneklerinin sağ tıkladığınızda veya başlık çubuğuna çift tıkladığınızda görünmesini de sağlayabilirsiniz.
Yazılım içerisindeki hayalet modu, yani "Ghost mode" ise pencere sanki karşınızda değilmiş gibi arkasına tıklamanıza, ancak klavyeyle bu pencereye yazmanıza izin veriyor. Böylece kelime işlemcide yazı yazarken, arkadaki pencereye tıklayabiliyorsunuz.
Actual Transparent Window harika bir araç olsa da, listemizdeki tek ücretli yazılım. Bir hafta deneyebileceğiniz aracın tam sürümü için bir kerelik 19,95 dolar ödemede bulunmanız gerekiyor. Yazılımı beğenmezseniz, 30 gün içinde paranız iade ediliyor.
İndirin: Actual Transparent Window
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın