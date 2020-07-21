Google'dan Çift Ekran Chromebook Sürprizi

Google, çift ekranlı dizüstü bilgisayar üzerinde çalışıyor olabilir. Ortaya çıkan bilgiler, Google'ın çift ekranlı bir Chromebook hazırladığını ortaya koyuyor.

  • Ercan Uğurlu
Google'dan Çift Ekran Chromebook Denemesi!

Dizüstü bilgisayarların geleneksel görüntüsü üst kapakta ekran, alt kapakta klavye şeklinde olsa da, bazı teknoloji şirketleri günümüzde zaman zaman farklı konseptler üzerinde çalışıyorlar ve bu görünümü farklılaştırabiliyorlar. Daha önce Lenovo'nun klavye kısmını tamamen ekranla kaplayarak çift ekranlı bir dizüstü bilgisayar hazırladığına şahit olmuş, Asus'tan da Zenbook modelleri ile farklı tasarımları görmüştük. Şimdi bunlar arasına Google da katılmaya hazırlanıyor gibi görünüyor.

9to5Google'ın haberine göre Google, yeni bir çift ekranlı Chromebook dizüstü bilgisayar üzerinde çalışıyor. Chrome OS'de bulunan son versiyon Chromium yazılımında fark edilen kodlara göre, çift dokunmatik yüzeyli bir laptop geliyor olabilir. Cihazın kod adı ise Palkia.

Kod satırlarında görünenlerden yorumlananlara göre Google, bir sonraki Chromebook laptop'ının tasarımını ve kullanımını her 2 yüzeyi de ekrandan oluşan bir temel üzerine kuracak. Alt ekran sanal bir klavyeye dönüştürülebileceği gibi, cihaz katlanan ekranları sayesinde tablet formunda da çalışacak.

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