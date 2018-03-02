Windows 10 Pro, İşletmeler için Yenileniyor
En son ön izleme sürümü, Windows Enterprise kullanıcıları için önemli yenilikler içeriyor...
- Ali Ruhi Öztürk
Microsoft, Windows 10 için yayınladığı yeni ön izleme sürümünde işletme sahiplerine yönelik yenilikleri tanıttı. Yapı 17110 (Redstone 4 için) fast ring'e girdi ve bir sonraki büyük Windows 10 güncellemesi için ön yamaları içeriyor. Ayrıca işletme sahibi kullanıcılar için bazı yeni özellikleri de beraberinde getiriyor. Örneğin büyük güncellemeler esnasında bazı eylemleri gerçekleştirebilme özelliği sayesinde bazı programların ön yüklemesi güncelleme ile birlikte gerçekleşebiliyor, ayrıca özel kodlar yürütülebiliyor.
Bu yeni sürüm ayrıca işletmelerin geri alma yetkisini admin ve sistem içeriklerine göre atamasını sağlıyor. Bu da teknik sorunların çözümlerinde geri alma eylemini çalışanlar için kolaylaştırıyor. Konu ile ilgili daha detaylı bilgilere resmi blog girişinden ulaşabilirsiniz.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın