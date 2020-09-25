Windows 10'da Şimdi de Güncelleme Yükleme Sorunu Çıktı

Bazı Windows 10 kullanıcıları, Windows 10 için yayınlanan son toplu güncelleştirme olan Eylül 2020 güncellemesini yükleyememekten şikayetçi oldu.
KB4571756 olarak bilinen güncelleme, bazı kullanıcılarda şu hataya yol açtı: "Güncellemeleri yüklerken bazı sorunlar oluştu, ancak daha sonra yeniden deneyeceğiz. Bunu görmeye devam ederseniz ve internette araştırma yapmak veya desteğe başvurmak isterseniz, bu yardımcı olabilir: (0x800f081f)." Söylenene göre hata mesajı, farklı kodlarla veya farklı şekillerde de karşınıza çıkabiliyor.
Aynı sorun ağustosta yayınlanan toplu güncellemede de ortaya çıkmıştı. Yeni sorunun ne kadar yaygın olup olmadığı bilinmiyor. Geçici bir çözüm olarak KB4571756 güncellemesini elle yüklemek öneriliyor. Ancak çok iyi bir sebebiniz yoksa, güncellemeyi PC'nize zorla yüklemenizi önermiyoruz.
Neyse ki çözüm için uzun süre beklemeniz gerekmeyecek. Microsoft, sorunun çözümünün ekim güncellemeleriyle birlikte geleceğini söylüyor.
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