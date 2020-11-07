Windows 10'un Son Güncellemesi, İşleri Yine Birbirine Kattı

Ekim 2020 güncellemesini yükleyen bazı Windows 10 kullanıcılarının ekranında "Download of Office 365 file failed, error =" şeklinde bir hata mesajı belirmeye başladı. Bu hata, kullanıcıların Windows 10 güncellemesinden sonra en son Office güncellemelerini yüklemek istemeleri sonrasında ortaya çıkıyor. Microsoft henüz bu problem için bir çözüm geliştirmedi. Bu yüzden, bu problemi yaşayan kullanıcılarının en son Windows güncellemesini kaldırıp, Office güncellemesini tekrar yapıp, Windows güncellemesini tekrar yüklemesi gerekiyor.
Microsoft mühendisi David James, attığı tweet'te bu problemin Windows 10 güncellemesi ile beraber gelen bir sertifika hatasından ortaya çıktığını söyledi. Bu hata yüzünden Memcm ve Configuration Manager, Office güncellemelerini indiremiyor.
Microsoft destek dokümanlarından birinde, "Bu problem, öncelikle yönetilen cihazlar Windows Server Update Services (WSUS) veya Microsoft Endpoint Configuration Manager gibi bir güncelleme yönetim aracı aracılığıyla eski paketler veya ortamlar kullanılarak güncellendiğinde meydana geliyor" deniyor. Doküman şöyle devam ediyor: "Güncel olmayan fiziksel medya veya en son güncellemelerin entegre edilmediği ISO görüntüleri kullanıldığında da ortaya çıkabiliyor."
Microsoft, herhangi bir sorunun ortaya çıkma olasılığını azaltmak için, kullanıcıların işletim sistemleri için yamaları başka herhangi bir yöntem yerine resmi Windows Update hizmetini kullanarak yüklemelerini öneriyor.
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