Windows 10'un Son Güncellemesi Sorunları Çözerken, Yeni Bir Soruna Yol Açtı

Windows 10 için yayınlanan son güncellemede yine pek çok sorunun önüne geçildi ve bazı açıklar kapatıldı. Ancak kullanıcılardan gelen bilgilere göre Microsoft, bir kez daha bir sorunu giderirken bir başkasına sebep oldu.
Gelen geri bildirimlere göre Windows 10 son güncellemesi ile beraber bazı yazıcılarda sorun yaşanmaya başlandı. Özellikle fotoğraf yazdırırken etiketlerin boş çıkmasına sebep olan bu yeni sorun KB5001567 güncellemesi ile ortaya çıkmış gibi görünüyor.
Basılı belgenin bir kısmının boş kalmasına, yazdırılan belgede tablolar varsa bunların bazı satırlarında hataların ortaya çıkmasına ve hatta siyah renkli kutular ile dolu sayfalara sebep olan bu yeni sorunun özellikle Dymo etiket yazıcılarında ve bazı HP yazıcılarında ortaya çıktığı biliniyor.
Konu Microsoft'a elbette ulaştı ve şirket, bu sorunu düzeltmek için bir yama daha yayınladı. Eğer siz e benzer bir sorunla karşılaştıysanız, güncellemeleri kontrol etmenizde yarar var.
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