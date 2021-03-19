8K Nedir? 8K Televizyonların Ne Farkı Var? 8K Şu An İçin Gerekli mi?

Bugünlerde 8K kelimesini çok daha sık duymaya başladık. Akıllı telefonların kameralarında bile yer edinmeye başlayan 8K görüntü teknolojisi, elbette gerçek karşılığını görüntüleme teknolojilerinde buluyor. En iyi televizyon markalarının pek çoğu, yeni premium televizyon setlerine eklemek için sıraya girdiği 8K çözünürlük, henüz evlerde pek yaygın değil. Bunun ana sebeplerinden biri elbette üreticilerin henüz bu kategoride çok fazla modeli piyasaya sürmemiş olması ve diğeri de pek tabii ki yeni bir teknoloji olmasında dolayı, tüketiciler için henüz pahalı bir seçenek olması. Peki, 8K çözünürlük nedir, ne gibi türleri var ve özellikleri neler? İşte 8K hakkında bilmeniz gerekenler...
8K Çözünürlük Nedir?
8K, aslında şu anda bir dijital platformda görebileceğiniz en net resim. 8K, toplamda 33.177.600 piksele eşit olan 7680x4320 piksel ölçülerinde, 4K görüntülerden 4 kat daha fazla piksele sahip. Bu anlamda görsel şölen sunduğu aşikar.
8K çözünürlükle beraber ekran boyutları da büyüyor. Şu an piyasada genellikle 65 inç büyüklüğünde 8K televizyonlar yaygınken, eğer "bir miktar" parayı daha gözden çıkartırsanız 8K çözünürlüklü 85 inç büyüklüğünde televizyonları da satın alabiliyorsunuz.
Neden 8K deniyor?
8K olarak adlandırılıyor, çünkü görüntüler yaklaşık 8.000 piksel genişliğine tekabül ediyor. Markalama olarak ise "Ultra HD" şemsiyesi altında yer alan 8K, bazı markalarda ise "Ultra HD 8K" adıyla kullanılıyor.
8K Association Nedir?
Aslında bu bir dernek. 8K Derneği olarak da bilinen 8K Association'ın kurucu üyeleri arasında ise Samsung Electronics yer alırken, diğer üyeler arasında ise; Panasonic, Hisense, TCL ve AU Optronics gibi TV üreticileri bulunuyor.
Bu dernek, geleceğin görsel standardını belirlemek adına kuruldu ve bunun sonucunda da yeni bir 8K standardı oluşturuldu.
8K'nın Farklı Türleri Var mı?
Aslında temelde bu kategori altında toplanan tüm televizyonların ortak paydası 8K görüntü üretmek. Fakat farklı televizyon markaları, kullandıkları panel ve teknoloji ile "Gerçek 8K" terimlerini de kullanabiliyorlar. Mesela bu markalardan LG, daha önce yaptığı bir duyuruda, televizyonlarında kullandığı panelin, rakip markalardan daha iyi görüntü ürettiğini ve dolayısı ile 8K'da farklılaştığını iddia ediyor.
Peki, Piyasada Hangi 8K TV'ler Var?
Geçtiğimiz sene olduğu gibi bu sene de CES 2021'de yeni 8K televizyonlar duyuruldu ve böylece bu kategoride yelpaze genişlemeye başladı. 8K televizyonlar arasında şu an Samsung Neo QN900 QLED ve Samsung Neo QN800 QLED modelleri yer alırken, LG'nin Nano9Z QNED 8K TV'si de piyasaya sürülmüş durumda. Ülkemizde de yaygın olarak Samsung ve LG markalarının 8K modelleri yer alıyor.
8K TV'nin HDMI 2.1'e İhtiyacı Var Mı?
Evet. Eğer tabii ki bu televizyona bağlayacağınız Blu-ray oynatıcı veya oyun konsolundan 60Hz görüntü performansı almak istiyorsanız. HDMI 2.1 standardı, kaynak cihazlardan 120 Hz'de 4K çözünürlük almanın da önünü açıyor.
Peki Ya 8K Oyun?
Yeni nesil oyun konsolları olan PlayStation 5 ve Xbox Series X, 8K çözünürlüğe destek sağlıyor. Ancak 8K oyunların gelmesi bekleniyor.
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