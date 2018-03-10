Windows 10 Spring Creators Update Göründü!
Windows 10 Redstone 4 güncellemesi hakkındaki önemli ipucu, son Windows yapısının içinden, gizlendiği yerden çıkartıldı!
- Ali Ruhi Öztürk
Güvenilir Twitter Microsoft sızdırıcısı WalkingCat yeni bir bilgiyle karşımızda. Görünüşe bakılırsa Windows 10'a gelecek bir sonraki büyük güncellemenin gerçek ismi gerçekten Windows 10 Spring Creators Update olacak. Kod adı Redstone 4 olan güncellemenin ipucu, Windows 10 Insider Preview 17618'de PowerShell ile bulundu. "Get-VMHostSupportedVersion" komutu ile siz de bir sonraki güncellemenin adını görebilirsiniz.
Gördüğünüz gibi, önceki güncellemeler ile birlikte adı geçen 1803 sürümünün adı Spring Creators Update. Bahar aylarında gelmesi beklenen güncellemenin yapay zeka ve makine öğrenmesi ile ilgili büyük yenilikler taşıdığı söyleniyor. Sürüm şu an geleneksel "Bug Bash Quest" aşamasında, yani genel kullanıma geçmeden önce tüm hata ve açıkların giderilmesi için çalışılıyor.
Spring Creators Update'in tüm detaylarının yakın zamanda resmi olarak açıklanması bekleniyor. Nisan ayında büyük bir duyuru ve hatta bir açılış görebiliriz.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın