Windows 10'a "SSD'niz Can Veriyor" Uyarısı Geliyor

Windows 10,ömrünü tamamlamak üzere olan NVMe SSD'ler için ek bir yazılıma gerek kalmadan uyarı göstermeye hazırlanıyor! İşte ön izleme yapısında kullanıma sunulan yeni işlev ve fazlası...