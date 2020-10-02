Windows 10'a "SSD'niz Can Veriyor" Uyarısı Geliyor

Windows 10,ömrünü tamamlamak üzere olan NVMe SSD'ler için ek bir yazılıma gerek kalmadan uyarı göstermeye hazırlanıyor! İşte ön izleme yapısında kullanıma sunulan yeni işlev ve fazlası...

Windows 10'a SSD'niz Can Veriyor Uyarısı

SSD'nizin ömrünü tamamlamaya yakın olduğuna dair bir uyarı işlevi, Windows 10'un en son ön izleme yapısında ortaya çıktı. Yeni işlev sayesinde SSD'niz aksamaya başlamadan verinizi farklı bir konuma kopyalamanız kolaylaşacak.

Dev Channel'da yeni yayınlanan Windows 10 yapı 20266, NVMe katı hal sürücüleri (SSD) için tasarlanan bir depolama sağlığı izleme işleviyle geliyor. Yeni işlev, SSD'nin ömrünün sonuna yaklaştığı algılandığında bir uyarı gösteriyor ve kullanıcıya verilerini yedeklemesini öneriyor. Microsoft'un yeni yapıyla birlikte yayınladığı blog gönderisinde şu sözler yer alıyor:

"Uyarı alındıktan sonra kullanıcıların verilerini hemen yedeklemesi önemle tavsiye edilmektedir."

Gösterilen uyarı, sizi Ayarlar altındaki "Diskleri ve birimleri yönet" paneline ulaştırıyor ve burada ömrünün sonuna yaklaşan SSD hakkında kalan yaşam süresi, çalışma sıcaklığı gibi daha ayrıntılı bilgiler görebiliyorsunuz.

Yapı 20266'daki bir başka yenilik, Telefonunuz (Your Phone) uygulamasına eklenen, bağlı tüm cihazlarınızı yönetmenizi sağlayan bir işlev. Bu sayede uygulamaya bağlı telefonları kolayca kaldırabiliyor veya yenilerini ekleyebiliyorsunuz. İşlev, test kullanıcılarına kademeli olarak dağıtıldığından henüz herkes tarafından görülmeyebilir.

Güncelleme içerisinde her zamanki gibi bir dizi hata onarımı da bulunuyor. Yeni yapıyla ilgili bütün ayrıntılar için Microsoft'un blog gönderisine göz atabilirsiniz.

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