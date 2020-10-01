Chromecast with Google TV Tanıtıldı

Google, ayrı bir uzaktan kumandayla gelen yeni Chromecast with Google TV'yi tanıttı. Yeni cihaz, sadece iki gün önce The Home Depot'un mağazalarında görüntülenmişti.
Yeni Chromecast with Google TV, piyasadaki Chromecast Ultra'nın 4K HDR 60fps ve Dolby Vision gibi bazı özelliklerini ödünç alıyor. Netflix, Disney+, HBO Max, Peacock gibi 6.500 akış uygulamasından içerik alabilen cihaz, 2021'in ilk yarısında çıkacak olan Stadia'yı destekliyor. Cihaz, TV'nize HDMI üzerinden bağlanıyor ve ses algılayabilen uzaktan kumandasının üzerinde Google Asistan, YouTube ve Netflix için düğmeler bulunuyor.
Cihazın arayüzünde Google TV'nin kişiselleştirilmiş dizi ve film önerileri arasından seçim yapabiliyorsunuz. Watchlist işlevi ile film ve dizileri daha sonra izlemek üzere yer işaretlerine kaydetmeniz de mümkün. YouTube TV üyeleri, canlı TV önerilerini Sizin İçin Sekmesinde görebiliyorlar.
Yeni Chromecast with Google TV, 49,99 dolar fiyatla ve üç renk seçeneğiyle ABD'de bugün satışa sunuldu.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın