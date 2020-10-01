Chromecast with Google TV Tanıtıldı

Google, yeni uzaktan kumandalı Chromecast'ini tanıttı. İşte Chromecast with Google TV ve özellikleri...

Chromecast with Google TV Tanıtıldı

Google, ayrı bir uzaktan kumandayla gelen yeni Chromecast with Google TV'yi tanıttı. Yeni cihaz, sadece iki gün önce The Home Depot'un mağazalarında görüntülenmişti.

Introducing the new Chromecast with Google TVIntroducing the new Chromecast with Google TV
This is the new Chromecast with Google TV. Bringing you the entertainment you love, in up to 4K, all in one place. ?Spend less time jumping from one streaming app to another and more time watching your favorite shows. Get personal recommendations based on what you’ve watched and what interests you, from across your subscriptions and content available to you. ??You can always use your voice to pull something up if you know what you want to watch. Or skip the endless scrolling and ask for some ideas on what to watch next using your voice remote.* ??And if you can’t remember what other show that guy you like was on, just ask Google for a refresher. Get #Chromecast with Google TV now at the Google Store: *Google Assistant required for full functionality.

Yeni Chromecast with Google TV, piyasadaki Chromecast Ultra'nın 4K HDR 60fps ve Dolby Vision gibi bazı özelliklerini ödünç alıyor. Netflix, Disney+, HBO Max, Peacock gibi 6.500 akış uygulamasından içerik alabilen cihaz, 2021'in ilk yarısında çıkacak olan Stadia'yı destekliyor. Cihaz, TV'nize HDMI üzerinden bağlanıyor ve ses algılayabilen uzaktan kumandasının üzerinde Google Asistan, YouTube ve Netflix için düğmeler bulunuyor.

Cihazın arayüzünde Google TV'nin kişiselleştirilmiş dizi ve film önerileri arasından seçim yapabiliyorsunuz. Watchlist işlevi ile film ve dizileri daha sonra izlemek üzere yer işaretlerine kaydetmeniz de mümkün. YouTube TV üyeleri, canlı TV önerilerini Sizin İçin Sekmesinde görebiliyorlar.

Yeni Chromecast with Google TV, 49,99 dolar fiyatla ve üç renk seçeneğiyle ABD'de bugün satışa sunuldu.

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