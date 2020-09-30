Microsoft Edge, Şimdi de Windows 10'un Ayarlar Uygulamasına Girdi

Windows 10'un yenilenen web tarayıcısı Edge, işletim sisteminin test yapılarında Ayarlar uygulamasında kendini göstermeye başladı. Ön izleme yapılarında test edilen yeni "Web gezintisi" başlığı, Chrome veya Firefox gibi farklı bir web tarayıcısı kullanıyorsanız sizden "önerilen tarayıcıya" yani elbette Edge'e geri dönmenizi istiyor.
Önerilen web tarayıcısını geri yüklemeyi kabul ettiğinizde bunu onaylamanız isteniyor. Kabul etmeniz halinde tarayıcı, varsayılan olarak ayarlanıyor ve görev çubuğuna sabitleniyor. Edge'in "Windows 10 için gelişmiş gizlilik koruması sunan en iyi web tarayıcısı" olarak tanımlanması dikkat çekiyor. Bu noktada Edge'in kullanım bilgilerinizi Microsoft'a gönderirken, gizlilik konusunda bu kadar iddialı olması gülünç gelebilir.
Microsoft'un Windows 10 ile bütünleştirdiği hizmetler arasında OneDrive da bulunuyor. Bunun yanında Outlook.com'u kullananlar, eposta hizmetinde Edge reklamlarını görüyorlar. Edge'in yeni sürümünün belirli bir kitlenin beğenisini kazandığı doğru, ancak firmanın tanıtım konusunda zorlayıcı olması ters bir etki oluşturabilir ve kullanıcıları tarayıcıdan soğutabilir.
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