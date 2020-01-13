Windows 10, Sürücü Felaketini Daha İyi Yönetecek

Microsoft, Windows Update sonrasında ortaya çıkabilen ciddi sürücü uyumsuzlukları konusunda önemli bir adım attı!

Windows 10, Sürücü Felaketini Daha İyi Yönetecek

Microsoft, güncellemelerin yol açabileceği donanım uyumsuzlukları için yeni bir çözüm geliştirdi. Donanım üreticileri, ciddi bir uyumsuzluk keşfettiklerinde işletim sistemi güncellemelerinin engellenmesini isteyebilecekler.

Hatırlayacağınız üzere 2019, Microsoft'un toplu güncellemeleri için sıkıntılı bir yıl oldu. Aylık olarak yayınlanan küçük toplu güncellemeler ve bazı sürücü sorunları, birçok soruna yol açtı. Bunlara eski Intel Rapid Storage Technology sürücüleri, Realtek ve Qualcomm Bluetooth sürücüleriyle uyumsuzluk, AMD RAID sürücüleri dahildi.

Microsoft'un yeni paylaştığı bilgilere göre donanım üreticileri, sürücüyle ilgili bir sorun bulduklarında işlev güncellemesinin engellenmesini isteyebilecekler. Bu geçici engel 30 ile 60 gün arasında olabilecek. Windows Update, bu süre içinde uyumsuzluk yaşandığı bilinen PC'de güncelleme önermeyecek. Sürücü, donanım ortağı tarafından güncellendiğinde engel kaldırılacak.

Ciddi uyumsuzluk sorunları, PC'nin çökmesi, veri kaybı gibi ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Donanım ortaklarının güncellemeleri geçici olarak engelleyebilmesi, bu tür sorunların azalmasını sağlayacak.

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