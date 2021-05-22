Windows 10'un Sürücü Yükleme Sistemi de Komple Değişiyor

Windows 10'un yeni güncellemesinde Aygıt Sürücülerinin yüklenme sistemi de değişiyor. Bundan böyle Aygıt Yöneticisinden yeni sürücüleri yüklemek mümkün olacak.