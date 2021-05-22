Windows 10'un Sürücü Yükleme Sistemi de Komple Değişiyor

Windows 10 PC'nize bağlı cihazlar için doğru sürücüyü bulmak yakında çok daha kolay hale gelebilir. Microsoft şu anda kullanıcıların bir cihazı tanımlamaya gerek kalmadan yeni sürücüleri yüklemelerine olanak tanıyan bir özelliği test ediyor.
Sürücüler, cihazlarınızın birbirleriyle ve işletim sisteminizle iletişim kurmasına olanak tanıyor. Windows 10'da klavyeler, monitörler, Bluetooth ve diğer donanımlar için bir dizi genel sürücü işletim sistemiyle beraber yüklü olarak geliyor. Her ne kadar sürücüleri Windows Update ile otomatik olarak indirmek ve yüklemek mümkün olsa da, her zaman en son versiyonlarına erişim olmayabiliyor. Bu yüzden kullanıcılar cihazlarının sürücülerini destek sitelerinden elle yüklemek veya güncellemek zorunda kalabiliyor.
Windows 10'un gelecek sürümlerinde yer alması beklenen yeni bir özellik, "Sürücü Ekleme" seçeneği. Bu seçenek kullanıcıların aygıt sürücülerini yüklemelerini kolaylaştırmayı hedefliyor. Ancak bu özellik sadece yeni ürünler için geçerli, var olan aygıt sürücülerini güncellemek için kullanılamıyor.
Windows 10 Insider Preview Build 21382'yi duyuran yeni bir blog gönderisinde, Microsoft, Aygıt Yöneticisi'nin artık aygıtların yanında sürücüleri de görüntüleyebildiğini doğruladı.
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