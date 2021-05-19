Google, Android 12'nin Detaylarını Resmi Olarak Açıkladı

Google, I/O geliştirici etkinliğinde Android 12'nin yayımıyla ilgili yeni ayrıntılar sundu. Şirket, geçtiğimiz hafta bir videoda da fark edilmiş olan bazı önemli kullanıcı arayüzü değişikliklerini duyurdu.
Android 12, Google'ın Material You adını verdiği yeni bir UI diliyle gelecek ve odak noktası her düzeyde özelleştirilebilirlik olacak. Kullanıcılar, kullanıcı arayüzünün ve sistem uygulamalarının birden çok öğesi için tema renklerini değiştirebilecek ve ayrıca üçüncü taraf uygulamalar da bu yeni tema yeteneklerinden yararlanabilecek.
Kullanıcıların arayüz genelinde tema renklerini kolayca değiştirebilmelerinin bir yolu, telefonlarındaki arka plan resmini değiştirmek. Android 12, görselden tema renklerini seçebilecek, böylece tutarlı bir his deneyimi sunacak.
Ancak yeni özellikler bununla sınırlı değil ve renklerden daha fazlasını değiştirebilmeniz mümkün. Google, kullanıcı arayüzünü daha erişilebilir ve tercihlerinize uygun hale getirmek için çizgi kalınlığı, kullanıcı arayüzü öğelerinin boyutu ve daha fazlası gibi şeyleri değiştirebileceğinizi söylüyor. Ayrıca bu seçeneklerle daha da özelleştirilebilen yeni widget tasarımları da bulunuyor.
Google, Bildirim Paneli gibi kullanıcı arayüzü öğelerini de yeniden tasarladı ve bu nedenle hızlı işlemlerin tanımlanmasını kolaylaştırmak için artık yanlarında metinler yer alacak.
Yeni akıcı animasyonlar gibi başka, daha ince kullanıcı arayüzü değişiklikleri de var. Örneğin, güç düğmesine bastığınızda, ekran düğmenin olduğu yerden başlayarak aydınlanacak ve ayrıca bildirim olmadığında saati büyütmek için kilit ekranı güncelleniyor. Ayrıca Google bu yeni sürüm ile beraber daha gelişmiş bir performans sunmayı da amaçlıyor.
Android 12, uygulamaların son 24 saat içinde konumunuz, kamera ve mikrofon gibi şeylere ne sıklıkta eriştiğini görmenizi sağlayan yeni bir gizlilik panosu gibi bazı gizlilik geliştirmeleriyle birlikte sunulacak. Ayrıca bu cihazlara erişim geçmişini de görebilmek mümkün olacak. Google, her uygulama için aynı anda kamera ve mikrofon erişimini devre dışı bırakmanıza olanak tanıyan iki hızlı işlem de ekliyor. Bir uygulama konumunuzu sorduğunda, artık yaklaşık konumunuzu veya her uygulama için kesin verileri vermeyi de seçebilirsiniz.
Ayrıca Google, cihazların birlikte çalışma şeklini iyileştirmeye çalışıyor ve bu amaçla Android telefonlarını daha fazla marka için dijital araba anahtarlarına dönüştürmek için araba üreticileriyle ortaklık kurduğunu duyurdu. Daha fazla Bluetooth cihazı için Hızlı Eşleştirme desteği ekleniyor ve yakında Android telefonlar da uzaktan kumanda özelliği ile Android TV cihazlarını kontrol edebilecek.
Android 12'yi denemek istiyorsanız, Google, normalde olduğu gibi bugün de Android 12 beta sürümünü duyurdu. Google, beta sürümünü Xiaomi, OPPO ve Google Pixel dahil 11 farklı markanın cihazlarında deneyebileceğinizi söylüyor. Beta programına katılımı internet sitesinden gerçekleştirebilirsiniz ancak beta programının web sitesi henüz Android 12 beta için güncellenmemiş gibi görünüyor.
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