Windows 10 Sürümleri Hakkında Her Şey!
Windows 10 Pro ve Home'un arasında ne farklar var, diğer Windows 10 sürümleri hangileri? Açıklıyoruz..
Tüm Windows 10 sürümlerinin sayısı, 10'u buluyor: Windows 10 Home, Pro, Pro for Workstations, Enterprise, Enterprise LTSC, Education, Pro Education, "Windows 10 in S mode", IOT ve Team.
İşletim sisteminin tüm önemli özellikleri içeren ana sürümleri ise Windows Home, Pro ve Enterprise. Bunların yanında bazı avantajları bulunan, ancak özellikleri kırpılmış sürümler mevcut. Örneğin yeni bir sürüm olan "Windows 10 in S mode", performans için Windows 10'un bazı özelliklerini kısıtlıyor, böylece eğitim gibi alanlarda kullanılan uygun fiyatlı cihazlarda rahatça çalışabiliyor.
Aşağıda önce çıkan Windows 10 sürümlerini ve ne işe yaradıklarını açıkladık.
Windows 10 Home
Yeni bir bilgisayar, 2-in-1 veya tablet alırken sahip olacağınız sürüm, büyük ihtimalle Windows 10 Home olacak. Başlat menüsünden Edge web tarayıcısına, Windows Hello biyometrik oturum açma işlevinden Xbox One ile oyun akışı yapmaya, bu sürüm Windows 10'un bütün temel özelliklerine sahip. Windows 10 Home, tabletlerde görev çubuğunu ve Başlat menüsünü basitleştiren Continuum işlevini de içeriyor.
Windows 10 Pro
PC'nizi ofiste kullanıyorsanız, Windows 10 Pro'nun Home'a kıyasla sahip olduğu en önemli özellik, bir domain'e katılabilmesi (Azure Active Directory dahil). Bunun yanında Windows 10 Pro, sanallaştırma için Hyper-V, bütün disk şifrelemeye yarayan BitLocker, kendi işinize yönelik Windows Store, Kurumsal Veri Koruma konteynerleri ile geliyor.
Pro kullanıcıları, Windows güncellemelerini zamanlayarak, PC'nin önemli iş saatlerinde yeniden başlamasının önüne geçebiliyorlar.
Windows 10 Home ile sunuculara bağlanmanın yolları olsa da, iyi bir iş ortamı deneyimi için Windows 10 Pro daha iyi bir tercih olacaktır. İş için tasarlanan bazı masaüstü PC'lerin ve notebook'ların Windows 10 Pro ile geldiğini söyleyelim.
Windows 10 Pro for Workstations
Microsoft'un tanımıyla bu "en güçlü Windows" sürümü, Intel Xeon, AMD Opteron ve AMD Epyc gibi işlemcilerle çok yoğun işlemlerin altından kalkabiliyor. 6TB RAM'i destekleyen işletim sistemi, dosya bozulmasına karşı ReFS dosya sistemini kullanıyor. Bu işletim sistemi daha az işlemci kullandığından, perfomans kaybı yaşamadan çok sayıda işlemi aynı anda çalıştırabiliyorsunuz.
Windows 10 in S mode
Eski adı Windows 10 S olan Windows 10 in S mode, uygun fiyatlı cihazlara yönelik bir sürüm ve sadece Microsoft Store üzerinden uygulama yüklemenize izin veriyor. İşletim sistemini tam Windows 10'a yükseltebiliyorsunuz ancak bu durumda S moduna geri dönemiyorsunuz. Windows 10 in S mod, basitliği ve kapalı yapısıyla Chrome OS'a benzetilebilir.
Windows 10 IoT
Windows 10 IoT, Raspberry Pi 2 ve an Intel Galileo gibi mini bilgisayarlarda ücretsiz olarak çalıştırılabiliyor. Windows 10'un para çekme makineleri, satış makineleri gibi sistemlerde çalışan sürümleri de bulunuyor.
Windows 10 Team
Surface Hub için geliştirilen bu özel işletim sistemi, 55 veya 84 inçlik bir dokunmatik tahta olan cihazla standart olarak geliyor. İşletim sistemi, üç boyutlu nesneleri dokunarak kolayca döndürmenize, Skype for Business video konferansları düzenlemenize ve Microsoft Office uygulamalarını kullanmanıza izin veriyor.
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