Windows 10, Telefonunuzun Şarjını Bile Takip Edecek!
Windows 10'un yayınlanan yeni ön izleme yapısı, Android'li telefonunuzla, şarjını bile takip edecek kadar içli dışlı!
Windows 10'un yeni önizleme yapısı, Your Phone uygulamasında bazı yenilikler ve güvenli modda Windows Hello PIN ile oturum açma işleviyle geldi.
Microsoft'un Android'li telefonunuzu PC'niz ile bağlayan Your Phone uygulaması, yapı 18995 ile birlikte yeni bir pil göstergesine kavuştu. Bu sayede telefona dokunmadan pil durumunu, PC'nizden görebiliyor, şarj işleminin bittiğini veya pilin bitmek üzere olduğunu kolayca görebiliyorsunuz.
Microsoft, telefonu PC ile bağlayan Link işlevinde de geliştirmeler yaptı. Link, artık belirli bölgelerde Galaxy S10, S10+, S10e, Galaxy S10 G5 ve Fold ile kullanılabiliyor. Dahası Windows Phone'un Phone Screen desteği de gelişiyor. Bu işlev, Android uygulamalarını klavye ve fareyle PC'nizde kullanmanıza izin veriyor. Link gibi bu işlev de Samsung'un bahsettiğimiz cihazlarına geliyor.
Bu işlevler kademeli olarak sunulduğundan hemen görmemeniz normal.
Windows 10'un yeni önizleme sürümündeki bir başka önemli değişiklik, Güvenli Mod için parolasız oturum açmayı etkinleştirebilmeniz. Yani parola yerine Windows Hello PIN kodunu girerek oturum açabiliyorsunuz (PIN'in neden paroladan daha güvenli olduğunu Microsoft burada anlatıyor (İngilizce).
Yeni sürümde Linux için Windows Alt Sistemi'nde (WSL) de geliştirmeler ve hata düzeltmeleri var.
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