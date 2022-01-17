Windows 10'u Vuran 8 Yıllık Açık, Virüslere Açık Kapı Bırakıyormuş!

Windows 10 anti virüs yazılımı Windows Defender'daki 8 yıllık bir hatanın, virüs ve kötü niyetli yazılımların yakalanmadan kendilerini gizlemelerine imkan verdiği ortaya çıktı.

Windows 10'u vuran 8 yıllık açık

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi
A101 30 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 23 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 16 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var

Günün En çok Okunanları
Bitcoin, 2022'ye Neden Kötü Başladı? İşte Bunu Tetikleyen 2 Önemli Olay!
Google'ın Katlanabilir Telefonu Pixel Fold'dan Şaşırtan Sinyaller!
Nvidia, RTX 3090 Ti'nin Üretimini Daha Başlamadan Durdurdu!
PUBG'nin Kopya Oyun Savaşında Yeni Gelişme: Bir Kez Daha Mahkemede...
Sensör Çağına Hoş Geldiniz

 

 