Windows 10'da Yeni Güncelleme Sorunu ve Can Sıkan Hata Mesajı

Bazı kullanıcılar Windows 10'un yeni güncellemesini "ayarlarınızda sorun var" mesajı yüzünden yükleyemiyor. Mesajın hangi ayarlardan bahsettiğinin belli olmaması ise, herkesi ayrıca çileden çıkarıyor.