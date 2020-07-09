Windows 10'da Yeni Güncelleme Sorunu ve Can Sıkan Hata Mesajı

Windows 10 Mayıs 2020 güncellemesini yüklemeye çalışan bazı kullanıcıların, "PC ayarlarınızda bir sorun var" hatasıyla karşılaştığı ve güncellemenin başarısız olduğu ortaya çıktı.
Herkesi kapsamadığı anlaşılan sorunu yaşayanlar, şu hata mesajıyla karşılaşıyorlar: "PC ayarlarınız henüz Windows 10'un bu sürümünde desteklenmiyor. Microsoft ayarlarınızı desteklemek için çalışıyor. Herhangi bir eyleme gerek yoktur. Bu ayarlar desteklendiğinde Windows Update bu Windows 10 sürümünü otomatik olarak sunacaktır."
Sorun herkesi etkilemese de, Super User ve farklı Microsoft forumlarında birçok kullanıcının etkilendiği gözleniyor. Can sıkan nokta, güncellemeyi yükleyememekten çok bahsedilen "PC ayarlarının" hangileri olduğuna dair hiçbir ipucu verilmemesi. Bunun yerine sıkı bir biçimde beklemeniz ve hiçbir şey yapmamanız söyleniyor.
Neyse ki Microsoft çalışanı Jenny Feng, olup bitenler hakkında bir miktar bilgi verdi ve kullanıcılara "tüm donanım sürücülerini güncellemelerini" önerdi. Dolayısıyla "ayarlar" olarak adlandırılan sorun, aslında sürücülerle ilgili olabilir. Feng, sorunun "farklı sistemler ve donanım yapılandırmaları arasındaki uyumluluk sorunları" ile ilgili olduğunu söylüyor.
Güncellemenin ISO dosyasını indirdikten sonra PC'de interneti kapatıp yüklenebildiği belirtiliyor. Ancak uyarıları bu şekilde atlamanızın iyi bir seçenek olduğunu sanmıyoruz.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın