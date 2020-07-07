Yeni VVC Codec'i, Videoların Boyutlarını Daha da Küçültecek

Yeni nesil video standardı VVC, video boyutlarını daha da düşürüp, kaliteli videoların daha az yer kaplamasını sağlayacak. İşte yeni VVC codec'inin sundukları.

Yeni VVC Codec'i Videoları Küçültecek

Yeni nesil MPEG video standardı VVC (Versatile Video Coding / Çok Yönlü Video Kodlama), Fraunhofer HHI tarafından duyuruldu. Firma, teknoloji üzerinde son üç yıldır Apple, Ericsson, Intel, Huawei, Microsoft, Qualcomm ve Sony gibi ortaklarıyla birlikte çalışıyordu.

H.266 olarak da tanınan yeni video sıkıştırma standardı, HEVC'de olduğu gibi bit oranını ve video boyutlarını yüzde 50 düşürmeyi vadediyor. Bu sırada görüntü kalitesinde fark edilir bir düşüşün olmadığı belirtiliyor. VVC kodlamayı ve çözmeyi destekleyen yazılımların bu sonbaharda yayınlanması bekleniyor.

İnternet üzerinden video içeriklerine olan talep artmaya devam ettiğinden, Hareketli Resim Uzmanları Grubu (MPEG), H.266/VVC'nin, EVC'nin ve LCEVC'nin yükselmesi için çabalıyorlar. Bu çabalarda açık kaynaklı AV1 codec'iyle olan rekabet de var. AV1'in lisans ücreti olmaksızın HEVC'ye yakın sonuçlar verdiği biliniyor.

BBC'nin ar-ge takımı tarafından bu senenin başlarında yapılan ilk testler, özellikle 4K UHD dosyalarında VVC'nin HEVC ve AV1'e kıyasla bit oranında önemli tasarruf sağladığını göstermişti.

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