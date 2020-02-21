Windows 10'dan Yeni, Renkli Simgeler!

Windows 10'u test eden kullanıcılar, Başlat Menüsünde ve Görev Çubuğunda bir dizi yeni simgeyle karşılaştılar.
İtalyanca teknoloji sitesi Aggiornamenti Lumia'ya göre yeni simgeler, fast ring'teki kullanıcılara kademeli olarak dağıtılıyor. Simgesi yenilenen uygulamalar arasında şunlar var: Posta ve Takvim, Alarm ve Saat, Hesap Makinesi, Filmler ve TV, Ses Kaydedicisi ve Groove Müzik. Yeni simgeler için bu uygulamaları güncellemeniz gerekiyor.
Yeni simgeler, temiz ve sade görünümüyle Microsoft'un Fluent Design diline ayak uyduruyor. Şu anki iki renkli simgelere göre yeni simgeler, daha canlı görünüyor. Hoş görünen yeni simgelerin Windows 10'un yayın sürümüne çok geçmeden ulaşmasını umuyoruz.
Elbette Microsoft'un simgelerden önce çözmesi gereken güncelleme sorunu var. Dosyalarınız kendiliğinden siliniyorsa, simgeleri çok önemseyeceğinizi sanmıyoruz.
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