Dosya Silen Windows 10 Güncellemesi Delirtti

Masaüstündeki kişiselleştirmeyi yok edebilen, sorunlu KB4532693 güncellemesinden sizlere daha önce bahsetmiştik. Şimdi ise güncellemenin sanıldığından daha da sorunlu olduğu, bazı kullanıcıların bilgisayarındaki dosyaları sildiği ortaya çıktı.
Bazı kullanıcılar, masaüstünden silinen dosyaları geri getirebilse de, birçok kullanıcının silinen dosyaları bulmakta ve geri yüklemekte başarısız olduğu anlaşılıyor. Masaüstünün boş, varsayılan haline gelmesi yeterince sinir bozucuyken dosyaların silinmesi, sorunu kabul edilemez hale getiriyor.
Bir başka sorunlu güncelleme olan KB4524244 ise Microsoft tarafından geri çekildi, yani Windows 10'lu cihazlar tarafından artık otomatik olarak indirilmiyor.
Microsoft'un son zamanlardaki sorunlu Windows güncellemeleri arasına yenileri eklenmeye devam ediyor. Firmanın Windows 10'un zedelenmeye başlayan itibarını kurtarmak için bu son sorunu ve gelecekteki sorunları hızla çözmesinde fayda var.
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