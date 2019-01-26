Windows 10'a Daha İyi Raw Desteği Geliyor
Windows 10'un raw fotoğraflar için verdiği destek, yakında güçlenecek!
Windows 10'un yeni yayınlanan bir önizleme yapısı, raw fotoğraf desteğini geliştirdi, Açık Tema'da bazı geliştirmeler yaptı.
Raw dosyalarıyla uğraşan fotoğrafçılar, yapı 18323 (19H1) ile gelen yeniliğe sevinecekler. Raw dosyaları, kamera tarafından işlenmemiş ve jpg gibi sıkıştırılmamış fotoğraf dosyaları. Yeni raw codec'i ise Microsoft Store'dan indirilebiliyor. Bu codec'i yüklediğinizde fotoğrafları Dosya Gezgini'nde küçük resimler olarak görebiliyor, ön izleyebiliyor ve kamera meta verilerini görebiliyorsunuz.
Bunlara ek olarak raw dosyalarını Windows 10'un Fotoğraflar uygulamasında tam çözünürlüklü olarak açabiliyorsunuz. Raw resim eklentisi paketi burada bulunuyor, ancak sisteminizde yapı 18323 yüklü değilse bunu yüklemeyin.
Bunların yanında Windows 10'da Kasım 2018'de yayınlanan yapı 18282 ile ortaya çıkan Açık Tema'da yapılan bazı sorun gidermeler sayesinde görüntüde oluşan uyumsuzluklar giderilmiş.
Değişikliklerin, geliştirmelerin ve bilinen sorunların tam listesine Microsoft'un blog gönderisinden ulaşabilirsiniz.
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