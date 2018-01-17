Windows 10'a Font Seçenekleri Geliyor

Microsoft, bir sonraki Windows 10 güncellemesinde ayarlar menüsüne Yazı Tipi Seçenekleri'ni eklemeye hazırlanıyor!

Windows 10'a Font Seçenekleri Geliyor

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