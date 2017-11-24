Windows 10'a Hızlı Bluetooth Geliyor

Microsoft, Windows 10 için bir yeni özelliği daha test etmeye başladı!

Windows 10'a Hızlı Bluetooth Geliyor

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