Windows 10'a Hızlı Bluetooth Geliyor
Microsoft, Windows 10 için bir yeni özelliği daha test etmeye başladı!
Farklı işletim sistemlerini Bluetooth ile eşleştirmek gerçekten can sıkıcı derecede uzun sürebiliyor. Ancak görünüşe bakılırsa Microsoft, yeni Windows 10 sürümü olan Redstone 4 önizleme test sürümünde Bluetooth ile cihaz eşleştirmeyi kolaylaştırmayı hedefliyor.
Şu an Quick Pair adı verilen özellik sayesinde tek yapmanız gereken eşleştirmek istediğiniz cihazı bilgisayarınıza yakınlaştırmak ve karşınıza çıkan popup'ı onaylamak. Tabii ki bu özelliği daha önce eşleştirdiğiniz tanıdık cihazlarla yapma seçeneğine sahip olacaksınız.
Özellik şu an Redstone 4 önizleme yapı notlarında bulunmuyor. Yapı 17046 ise dün Fast Ring'e katıldı.
Thurrott'a göre Windows'un yeni özelliği, Android Fast Pair özelliğine çok benzer şekilde çalışıyor. Tahminlere göre Microsoft bu hareketiyle Xbox ve Surface ürünlerini Windows 10 bilgisayarlarla daha kolay eşleştirmeyi hedefliyor.
Ali Ruhi Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın