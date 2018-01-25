Windows 10'a İki Yeni Seçenek Geliyor!

Microsoft, uzun zamandır kullanıcılar hakkında topladığı bilgiler nedeniyle hedefteydi. Ve şimdi, önemli bir Windows 10 hamlesi geldi!

Windows 10'a İki Yeni Seçenek Geliyor!

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