Windows 10'a Yapay Zeka Dopingi
Windows 10'un bir sonraki büyük güncellemesi, yapay zekayı baş role oturtacak!
- Zeynel A. Öztürk
Son dönemde her teknoloji firmasının ilgisini çeken yapay zeka, Microsoft'un da eğildiği konulardan bir tanesi. Bu yüzden Windows 10'un bir sonraki güncellemesi, sadece içerik üreticilerine yönelik olmayacak.
7 Mart'taki Windows Geliştirici Günü'nde ilginç bir duyuru yapan Microsoft, dijital asistanı Cortana'nın, Bing'in ve Windows Hello'nun arkasındaki makine öğrenimi ve yapay zeka gücünü tüm Windows 10 uygulaması geliştirenlere sunmak istiyor. Windows yapay zeka takımından yönetici Kam VedBrat'a göre bu, Windows 10'un "yapay zeka yoluyla daha güçlü ve çekici deneyimler sunmasını" sağlayacak.
Microsoft bunu "Windows 10'daki yapay zeka platformu" olarak adlandırıyor. Firma, bilgisayarın işlem gücünü kullanarak düşük gecikmeli hizmetler ve gerçek zamanlı sonuçlar sunmayı amaçlıyor.
VedBrat, aynı blog gönderisinde Microsoft'un makine öğrenimi platformunun "gelecekte amaca uygun yapay zeka işlemcilerine yönelik sürücü modeli" için "talimat seti optimizasyonları" içereceğini de söyledi. Buradan Microsoft'un Google'ın Tensor işlemcileri gibi projelere rakip olmak istediği anlaşılıyor.
Özetle Windows 10'lu cihazların 2018 ve sonrasında sizi biraz daha iyi anlamasını bekleyebilirsiniz. Yapay zeka, istesek de istemesek de dijital hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmeye yaklaşıyor.
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