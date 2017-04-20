Windows 10'a Yeni Pil Tasarruf İşlevi Yolda!
Windows 10'un bir sonraki büyük güncellemesi, yeni laptop'larda önemli bir sorunu çözecek, önemli bir yenilikle geliyor!
İki hafta önce dağıtılmaya başlanan Windows 10 Creators Update'in ardından Microsoft, bizi gelecekte bekleyen yeniliklerden bahsetmeye başladı. Firmanın yaptığı açıklamaya göre Power Throttling (Güç Azaltma) işlevi yakında Windows 10'lu laptop'lara ve tabletlere gelecek.
Windows 10 Insider programına kayıtlı olanlara Fast Ring üzerinden sunulmaya başlanan yeni işlev, Yapı 16176'da bulunuyor ve hangi uygulamaların ve sistem işlemlerinin kısıtlanacağını seçmenize izin veriyor. Böylece hangi uygulamanın ne kadar güç çekebileceğini seçmeniz mümkün hale geliyor.
Power Throttling işlevini kullanmak oldukça kolay. Bir uygulamanın güç tüketimini ayarlamak için kaydırma çubuğunu en soldaki "En iyi pil ömrü"ne doğru veya en sağdaki "Yüksek performans"a doğru kaydırabiliyorsunuz. Microsoft, işlemci kullanımında yapılan azaltmaların pil ömrünü uzattığını iddia ediyor.
Windows 10'daki yeni, karmaşık bir algılama sistemi, hangi uygulamaların ne zaman ve ne kadar yavaşlatılacağını belirliyor. Burada az da olsa makine öğreniminden faydalanılıyor. İşlevin hayata geçmesini sağlayan ise sadece Intel Skylake ve sonraki işlemcilerde bulunan Speed Shift işlevi. Speed Shift, işlemcinin kendi frekansını ve voltajını belirleyebilmesini sağlıyor.
Bir başka deyişle yeni işlevden faydalanmak için laptop'unuzun yeni olması şart... Yeni işlev muhtemelen bu sonbahardaki büyük Windows 10 güncellemesiyle birlikte gelecek.
Zeynel A. Öztürk
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