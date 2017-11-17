Windows 10'da Dosya ve Klasörler Nasıl Gizlenir?
Paylaştığınız bir PC'de bazı dosya ve klasörlerinizin göz önünde bulunmasını istemiyorsanız, işte onları gizlemenin yolları!
Bilgisayarınızı başkalarıyla paylaşıyorsanız, bazı dosyalarınızın etrafta dolaşmasını istemeyebilirsiniz. Bunun için dosya ve klasörleri şifreleme yolunu izlemek muhtemelen abartılı bir önlem olacağından, onları gizlemeniz yeterli.
İşte Windows'ta dosyaları ve klasörleri gizlemenin farklı yolları.
1. Komut Satırı ile Tek Tek Gizleyin
Herhangi bir dosya veya klasörün komut satırı üzerinden özniteliklerini attrib komutuyla değiştirerek gizleyebilirsiniz. Win + R klavye kısayolunu kullanarak Çalıştır kutusunu açın ve cmd.exe yazıp Enter'a basın. Aşağıdaki konumu ve dosya adını gizlemek istediğiniz dosyayla değiştirin.
attrib C:\Users\Chip\Documents\Gizli\Örnek.mp4 +s +h
Burada +s dosyaya "sistem dosyası" özniteliğini ekliyor ve dosyanın işletim sistemi için ayrıldığı anlamına geliyor. +h ise dosyanın dizin listelerinde varsayılan olarak gösterilmeyeceği anlamını taşıyor.
Bu şekilde gizlediğiniz dosyalar Dosya Gezgini'nde gizli dosyaları gösterme seçeneğini etkinleştirseniz dahi görünmeyecektir.
Klasörleri gizlemek için aşağıdaki komutu kullanın. Konumu ve dosya adını yine kendi dosyanızla değiştirin.
attrib C:\Users\Chip\Documents\Gizli\BirKlasör +s +h
attrib komutunun nasıl kullanıldığını öğrenmek için komut satırında attrib /? yazıp Enter'a basın.
2. Klasörleri Dosya Gezgini ile Gizleyin
Klasörleri Dosya Gezgini ile gizlemek, önceki bölümdeki attrib komutuna benziyor ancak biraz daha az güvenli. Bu yolla sakladığınız dosyalara ve klasörlere Dosya Gezgini'nin gizli dosyaları gösterme işlevini kullanmayı bilen herkes ulaşabilir.
Öncelikle gizli dosyaların Dosya Gezgini'nde görünmediğinden emin olun. Bunun için Görünüm sekmesi > Seçenekler yolunu izleyin ve Klasör ve arama seçeneklerini değiştir'e tıklayın. Görünüm sekmesinde Gelişmiş ayarlar altında Gizli dosyaları, klasörleri veya sürücüleri gösterme seçeneğini seçin ve Tamam'a tıklayın.
Bir veya birden fazla dosyayı veya klasörü görünmez yapmak için dosyaların üzerine sağ tıklayın ve Özellikler'e tıklayın. Burada Genel sekmesini seçin ve Gizli kutucuğunu işaretleyin. Dosyanın Windows arama sonuçlarında görünmemesi için Gelişmiş düğmesine tıklayın ve Dosya öznitelikleri bölümündeki kutucukların işaretini kaldırıp Tamam'a tıklayın.
Dosyaları veya klasörleri tekrar görünür yapmak için Özellikler kutucuğunu tekrar açın ve öznitelikler bölümünde Gizli'nin işaretini kaldırın.
3. Tüm Sabit Diski Disk Yönetimi ile Gizleyin
Bir sürücüyü tamamen gizlemeyi tercih ediyorsanız ve işletim sisteminiz ve programlarınız bu sürücüde yüklü değilse, Win + R tuşlarına basarak Çalıştır'ı açın ve diskmgmt.msc yazıp Tamam'a tıklayın. Gizlemek istediğiniz sürücüye sağ tıklayın ve Sürücü harfi ve yolu değiştir'e tıklayın.
Açılan pencerede sürücü harfini seçin ve Kaldır'a tıklayın, ardından Tamam'a tıklayın. Devam etmeniz halinde sürücü harflerine dayanan bazı programların çalışmayacağına dair bir uyarı alacaksınız. Devam etmek istediğinizden eminseniz Evet'e tıklayın.
Dosya Gezgini'ni açıp kapadığınızda sürücü harfinin artık görünmediğini fark edeceksiniz. Geri getirmek için Disk Yönetimi aracını açın, Sürücü harfi ve yolu değiştir'e tıklayın ve Ekle'ye tıklayın. Açılan pencerede Bu sürücü harfini ata'yı seçin ve açılır kutucuktan bir harf seçin, Tamam'a basın.
Zeynel A. Öztürk
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