Windows 10'da Dosya ve Klasörler Nasıl Gizlenir?

Paylaştığınız bir PC'de bazı dosya ve klasörlerinizin göz önünde bulunmasını istemiyorsanız, işte onları gizlemenin yolları!

Windows 10'da Dosya ve Klasörler Nasıl Gizlenir?

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