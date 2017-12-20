Windows 10'da Etkinlik Geçmişi Nasıl Silinir?
Windows 10'un hakkınızda kaydettiği verileri görün; temizleyin... İşte bunun kolay yolu!
Windows 10, yaptığınız belirli işlemlerin geçmişini hem yerel olarak bilgisayarınızda, hem de çevrimiçi olarak saklıyor. Saklanan bilgiler arasında konum bilgileriniz, web tarayıcısı geçmişiniz ve fazlası var. Neyse ki bu verileri görmek ve temizlemek oldukça kolay.
Windows 10 Tam Olarak Neleri Saklıyor?
Windows'un topladığı veriler arasında şunlar var:
- Edge'deki tarama geçmişiniz
- Bing arama geçmişi
- Konum verisi (etkin ise)
- Cortana'ya verdiğiniz sesli komutlar
Microsoft'un HealthVault veya Microsoft Band cihazlarını kullanıyorsanız, bu hizmet üzerinden toplanan etkinlikler de depolanıyor. Firma bu verileri sizi ilgilendirecek içerik göstermekte kullandığını söylüyor.
Windows 10 Etkinlik Geçmişi Nasıl Silinir?
Hangi verilerin saklandığını görmek ve silmek oldukça kolay. Silmek için şu basit yolu izleyebilirsiniz: Microsoft cloud hesabınız. Silme işlemini gerçekleştirmek için:
- Ayarlar > Gizlilik > Genel yolunu izleyin.
- Bulutta depolanan bilgilerimi yönet seçeneğine tıklayın.
- Tarayıcınız açılacak ve Microsoft hesabınızdaki bilgiler karşınıza gelecek.
- Etkinlik Geçmişi sekmesini açın. Her bölümde yer alan verileri görüntüleyebilir ve verileri temizle düğmesine basıp, onaylayarak silebilirsiniz. Hepsi bu kadar...
Zeynel A. Öztürk
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