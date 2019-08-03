Windows 10'da S Modu Çilesi
Windows 10'un S modunu kullanan bazı kullanıcılar, adeta bu modda sıkışıp kaldı!
Windows 10 S ilk ortaya çıktığında, kullanıcıların Windows 10 Pro'ya belirli bir süre için ücretsiz olarak geçebilecekleri söylenmişti. Windows 10 S'in adı "S modu" olduktan sonra ise bu yükseltme işleminin her zaman ücretsiz olacağı söylendi.
Ancak yeni raporlara göre S modundan çıkma işlemi, bazı kullanıcıların bilgisayarında soruna yol açıyor. Normal şartlarda Microsoft Store'u açıp, yükseltme seçeneğini bulup, tıklamanız yeterli olsa da, bazen sayfa yüklenmiyor. Bu durumda kullanıcı, sadece Windows mağazasından uygulama yüklemeye izin veren S moduna hapsoluyor. Sorunun her zaman değil, bazı cihazlarda yaşandığını vurgulamakta fayda var.
Microsoft'un sinir bozucu hata hakkında Windows Latest'e yaptığı açıklamaya göre firma durumun farkında ve sorunu çözmek için çalışıyor. Sorunun ne zaman çözüleceği ise belli değil. Microsoft'un Answers forumuna göre ara Microsoft Store güncellemelerini kontrol etmenizde fayda var.
Sorun, bir sonraki toplu güncellemenin yayınlanacağı 13 Ağustos'ta veya daha sonra onarılabilir. Çok sayıda cihaz S moduyla gelmediğinden, sorun Microsoft'un listesinde çok öncelikli değil. Yine de Windows 10 gibi bir işletim sisteminde temel işlevlerin çalışmadığını görmek, fazlasıyla can sıkıcı olsa gerek.
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