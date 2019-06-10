Windows 10'dan Yeni Yuvarlak Köşe İpuçları
Windows 10'un artık alıştığımız görünümünün değişebileceğine dair yeni bir işaret daha ortaya çıktı!
Windows 10'un keskin köşeleri bırakıp, yine yuvarlak köşelere geçeceğine dair yeni kanıtlar ortaya çıktı.
İpucunun kaynağı, Microsoft'ta bir program müdürü olan Sravya Vishnubhatla'nın Github'da paylaştığı bir resmi teklif. Vishnubhatla, yeni teklifinde "varsayılan denetim stillerini yuvarlak köşelerle güncelleyin ve kişiselleştirmesi kolay hale getirin" diyor. Vishnubhatla'ya göre geliştiricilerin denetimlerin köşelerini yine köşeli veya daha yuvarlak hale getirmekle uğraşmaması gerekiyor.
Amacın farklı uygulamalarda kullanılan denetimler arasında tutarlılık oluşturmak olduğu anlaşılıyor. Windows 10'un pencereleri, düğmeleri, kaydırma çubukları, açılır kutuları ve diğer denetimleri, gelecekte yuvarlak köşeli olacak gibi görünüyor. Windows Latest'in paylaştığı bir ekran görüntüsünde hem yuvarlak köşeli, hem de Fluent Design'ı kullanan bir tarih seçici denetimi görünüyor.
Farkında olduğunuz üzere Windows 10'un arayüzü, Apple'ın macOS'unun aksine keskin köşelere sahip. Ancak Windows XP döneminde yuvarlak köşelerin kullanıldığını biliyoruz. Yeni görünümün henüz geliştirme aşamasında olduğu anlaşılıyor, dolayısıyla ne zaman Windows 10'a geleceği belli değil. Yuvarlak köşeler gerçeğe dönüşürse, benzer değişiklikleri Office ve Xbox'un arayüzünde de görebiliriz. En çok merak ettiğimiz ise Başlat menüsü ve köşeli kutucukların bu dönüşümden nasıl etkileneceği.
Köşeli tasarım, Windows 8'den bu yana Microsoft'un adeta ayırt edici bir özelliği haline geldiğinden, bu görünümün kaldırılması, bazılarına göre Windows'un karakteristik görünümünü kaybetmesine yol açacak. Yeni tasarımı kalpten destekleyenler de elbette var.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın