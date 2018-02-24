Windows 10'un UWP Uygulamalarına Önemli Yenilik

Windows 10'un evrensel uygulamaları, yakında can sıkabilen bir kısıtlamadan kurtulacak!

  • Zeynel A. Öztürk
Windows 10'un UWP Uygulamalarına Önemli Yenilik

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

PERFORMANS CANAVARI TELEFONLAR!

Telefon satın alırken nelere dikkat etmeli?

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Galaxy S8, Oreo Güncellemesine Yeniden Başladı!
UltraISO ile ISO dosyalarını düzenleyin!
Spotify, donanım üretiminde kararlı...
Google Reklamları Artık Otomatik Yerleştirilecek
Signal Messenger'a 50 Milyon Dolar Destek Geldi

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir