Windows 10'un Yeni S Modu, İddialı Geliyor
Microsoft, bir "moda" dönüştürdüğünü açıkladığı Windows 10 S'ten neler beklediğini böyle anlatıyor...
- Zeynel A. Öztürk
Microsoft, tek başına bir işletim sistemi olmaktan çıkıp, Windows 10'un bir modu haline gelecek olan S modundan "çoğumuzun memnun kalacağını" düşünüyor.
Windows 10 S'in bir "mod" haline geleceği, Joe Belfiore tarafından Twitter'da doğrulanmıştı. Belfiore'un yeni blog gönderisine göre ise Windows 10 S modu ile çalışan bir PC'yi bir sonraki büyük Windows 10 güncellemesi çıktığında satın alabileceğiz. Redstone 4 olarak bilinen bu güncellemenin PC'lere Nisan'ın başında ulaşması bekleniyor.
Windows 10'un kırpılmış S modunu kullanmak istemeyenler için de önemli bir değişiklik var. İster Windows 10 Home kullanın, ister Windows 10 Pro veya ticari bir sürüm, S modundan tam sürüm Windows 10'a geçmek ücretsiz olacak.
S modunun yeni PC'lerde varsayılan mod olup olmayacağıyla ilgili şimdilik bir bilgi yok. Windows 10 S şu an Surface Laptop ve bazı eğitim cihazlarında kullanılsa da Belfiore, iddialı konuşarak "müşterilerin çoğunun Windows 10'un keyfini S modunda çıkarmasını bekliyoruz," dedi.
PC üreticilerinin S modunu bir seçenek olarak sunup sunmayacağı şimdilik açık bir konu değil, ancak böyle olması muhtemel. Bildiğimiz, Windows 10'un S modunun Microsoft için eskisinden daha önemli bir hal aldığı.
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