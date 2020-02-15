Windows 10X'i MacBook'ta Çalıştırdılar

Birkaç gün önce yayınlanan Windows 10X'in emülatörü, yeni işletim sistemini kurcalamayı mümkün hale getirmişti. Windows 10X çift ekranlara yönelik bir işletim sistemi ancak birileri, onu bildiğimiz tür laptopa yüklemenin yolunu buldu.
Twitter kullanıcısı @imbushuo, Windows 10X'i bir MacBook'ta çalıştırdı ve bunun görüntüsünü hesabında paylaştı. Videoda arayüzün emülatördekinden farklı olmadığı, yani MacBook'un çift ekranlı bir cihaz gibi davrandığı gözleniyor. Pencereyi ekranın sol veya sağ yanına yerleştirmeniz isteniyor, ancak dilerseniz ekranın tamamını da kaplamasını sağlayabiliyorsunuz.
Video pic.twitter.com/Xc4DfXAc14— Sunshine Biscuit at scale (@imbushuo) February 13, 2020
Windows 10X normal laptoplara gelirse, muhtemelen videodaki gibi çalışmayacaktır. MacBook'a yüklenen sürümün tek ekranlı cihazlar için optimize edilmediği açık.
Yapılanın pek bir amacı olmasa da video, teknolojileri kurcalamanın ve amacı dışında kullanmanın bazen eğlenceli olabileceğini gösteriyor.
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