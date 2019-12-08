Windows 10X'e Özel Bir Sürüm Daha

Microsoft'un "nesnelerin interneti" cihazlarına yönelik Windows 10 IoT Core için yaptığı son büyük güncelleme, Ekim 2018 güncellemesiyle gelmişti. Şimdi ise Microsoft'un bir yenilik için çalıştığı ortaya çıktı.
LinkedIn'de keşfedilen bir iş ilanında Microsoft'un yeni IoT OS'u geliştirmek için mühendis arayışında olduğu gözleniyor. Surface Neo ve diğer çift ekranlı cihazlarda kullanılacak olan Windows 10X'i temel alan bu işletim sistemi, "yeni nesil IoT işletim sistemi" olmayı amaçlıyor.
İş ilanı, doğal olarak işletim sisteminin ne zaman hazır olacağını söylemiyor. Windows 10X çıktığında yeni IoT OS hakkında daha fazla bilgi alma şansımız olabilir.
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