iPhone 11 mi, iPhone SE mi? Hala Satışta Olan 2 "Eski" iPhone Karşı Karşıya

iPhone 12 ile birlikte "devrik kral" haline gelen iPhone 11 halen satışta. 2020'nin "ucuz iPhone'u" iPhone SE de halen raflarda. Peki, iPhone 12'ye parası yetmeyenler hangisini tercih etmeli? iPhone 11 - iPhone SE (2020) karşılaştırması içeride...

2 Eski iPhone Karşı Karşıya: iPhone 11 mi; SE mi?

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