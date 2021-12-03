Windows 11'in Başlat Menüsüne Bir Değişiklik Daha Geliyor!

Microsoft, Windows 11 ile beraber gelen tasarım değişikliklerinde henüz geri adım atmaya hazır değil gibi görünse de, en azından işletim sisteminin görünümünün özelleştirilebilmesi için bazı yenilikler üzerinde çalışıyor. Windows 11'in son Insider derlemesinde (22509) Başlat menüsüne daha fazla uygulama, önerilen uygulamalar ve dosya eklenebiliyor. Bu, Windows 10 kullanıcılarının beklediği eski sisteme dönüş anlamına gelmiyor ve Microsoft'un bunu düşünmediği de çok açık. Windows 11'de minimalist bir yaklaşım ön planda bulunuyor ve bütün uygulamaların tıkıştırıldığı bir Başlat menüsü bu yaklaşımın dışında kalan bir olgu.
Bunun yanı sıra Insider derlemesi, ek monitör ekranlarına tarih ve saati görev çubuğuna geri getiriyor. Bu seçenek Windows 11 ile birlikte kaldırılmıştı ve kimse Microsoft'un bunu neden yaptığını anlayamamıştı.
Yeni Windows 11 Insider sürümünde Microsoft'un Edge web tarayıcısı ile Microsoft'un ekran okuyucusunun daha entegre çalıştığı da görülüyor. Buna ek olarak eski Denetim Masası uygulamasından Ayarlar uygulamasına daha fazla şey taşınmış. Buna Gelişmiş Paylaşma Seçenekleri (Ağ paylaşımı ve yazıcı paylaşımı) dahil...
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