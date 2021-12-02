Microsoft'un Yeni "Çirkin" Kazağı Hazır: Bu kez Başrolde Mayın Tarlası Var!

2021'in son ayına girerken, Microsoft bu yıl için hazırladığı Çirkin Kazak (Ugly Sweater) için tasarımını açıkladı. Bu yılın kazağı tema olarak ünlü oyun Mayın Tarlası'nı kullanıyor. Kazaklar yılbaşı sezonuna özel olarak piyasaya sürülüyor ve sınırlı sayıda üretiliyor.
Bu yılın kazağı, Xbox Gear mağazasından satın alınabilir olacak. Ayrıca Microsoft, bu kazaktan elde edeceği gelirle, sosyal izolasyonla mücadeleyi, kapsayıcı toplulukları teşvik etmeyi ve engelliler için yaşam kalitesini geliştirmeyi amaçlayan bir yardım kuruluşu olan AbleGamers'a 100.000 bağış yapmayı taahhüt etti.
Eğer Microsoft'un kazağını almakla ilgilenmiyorsanız, şirketin ayrıca tatil temalı Microsoft Teams sanal arka planları da bulunuyor. Microsoft buna ek olarak herkesin kendi bilgisayarında web tarayıcısında oynayabilmesi için orijinal Mayın Tarlası oyununun web versiyonunu da GitHub'a koydu.
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