Microsoft'un Yeni "Çirkin" Kazağı Hazır: Bu kez Başrolde Mayın Tarlası Var!

Microsoft'un bu yıl için tasarladığı Mayın Tarlası temalı yeni "çirkin" kazağı ortaya çıktı. Bu kez kazakta Mayın tarlası esintileri var!

Microsoft'un yeni "çirkin kazağı" hazır!

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