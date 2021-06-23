Windows 11, Birden Fazla Ekranla Çalışanları Büyük Dertten Kurtaracak!

Görünüşe göre Windows 11, çoklu monitör kurulumları çalıştıran kişiler için bazı yararlı değişiklikler getiriyor. Windows Latest'ın haberine göre, birden fazla monitör kullananlar bilgisayarları uyku moduna geçtiğinde Windows 10 ile sorun yaşayabiliyordu. Bilgisayar uyandıktan sonra bazı çalışan uygulamalar (veya sekmeler) ekranda farklı bir yere gidebiliyor veya tek bir ekranda bir araya getirilmiş oluyordu.
Microsoft bu sorunu çözmek için Windows 11'e yeni bir özellik eklemiş gibi görünüyor. Windows 11'in sızdırılmış sürümünde, Görüntü ayarları altında, "Monitör bağlantısına dayalı pencere konumlarını hatırla" seçeneği görülüyor. Bu seçeneğin çoklu monitör kullananların yaşadığı bu can sıkıcı sorunu çözmek için oraya konduğu düşünülüyor.
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