Windows 11'e Güncelleme Oranı Beklendiği Kadar Yüksek Olmadı!

Microsoft'un yeni işletim sistemi Windows 11'e güncelleme yapmak ücretsiz. Buna rağmen Windows 10 kullananların Windows 11'e geçmeye pek de gönüllü olmadıkları anlaşılıyor. En azından rakamlar bize böyle söylüyor...

  • Ercan Uğurlu
Windows 11'e Güncelleme Oranı Çok Düşük

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