Windows 11'e Güncelleme Oranı Beklendiği Kadar Yüksek Olmadı!

Microsoft'un Windows 11'i yayınlamasının üzerinden 1 aydan fazla zaman geçti. Peki, bu sırada kullanıcıların ne kadarı Windows 10 işletim sistemini Windows 11'e yükseltti?
Lansweeper'ın yeni araştırmasına göre tablo kötü. Windows 10 kullanıcıları için işletim sistemini Windows 11'e güncelleme için herhangi bir ücret talep edilmemesine rağmen PC kullanıcılarının yalnızca yüzde 0.21'i şu anda Windows 11 kullanıyor.
Şirketin yaptığı araştırmada 10 milyondan fazla Windows işletim sisteminin yer aldığı cihazlardan toplanan veriler kullanılmış. Şu an Windows XP çalıştıran PC'lerin oranı yüzde 3.62 olurken, Windows 8 kullananların oranıysa yüzde 0.95. Her iki oran da Windows 11'den yüksek.
Bunun ana sebeplerinden biri olarak birçok sistemin Windows 11'i çalıştırmak için gerekli donanıma sahip olmadığı gösterilirken, bunda özellikle Microsoft'un TPM gereksinimleri işleri zorlaştırıyor gibi.
Lansweeper'ın pazarlama sorumlusu Roel Decneut konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, ömrünü doldurmuş işletim sistemi kullanımının güvenlik risklerini beraberinde getirdiğini söylerken, özellikle Windows Vista, 2000, XP ve Windows 7 gibi işletim sistemlerinin kesinlikle kullanılmaması gerektiğinin altını çiziyor. En azından şimdilik Windows 10 için böyle bir tehlike söz konusu değil...
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