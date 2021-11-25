2 Yıllık Android 10, Android 12 Yayınlanırken "Krallığını İlan Etti"

Android 11'in yayınlanmasının üzerinden 1 yılı geçmişken ve Android 12'nin dağıtımı bile başlamışken Google, Android işletim sistemi sürümlerinin kullanım oranlarını açıkladı. Yeni piyasaya çıkan akıllı telefonların Android 11 işletim sistemiyle geldiği düşünülünce, şu an en popüler işletim sisteminin Android 11 olduğunu sanabilirsiniz. Ama aslında gerçek böyle değil. Şu an en popüler Android sürümü hala Android 10.
Google'ın açıkladığı rakamlara göre, kullanıcıların yüzde 24.3 gibi büyük bir kısmı Android 11'i kullanıyor. Fakat 2019'da piyasaya sürülen Android 10, yüzde 26.5'lik oran ile hala en çok kullanılan Android işletim sistemi sürümü. Ardından ise yüzde 18.2 ile Android 9 geliyor. Listede halen Android 4.2 Jelly Bean'in yer alması ise oldukça enteresan.
Android 4.2 Jelly Bean işletim sistemi, Google'ın 2011 yılında kullanıma sürdüğü ve o dönemlerde gerçekten de çokça ilgi duyulan bir sürümdü. Aradan neredeyse 10 yıl geçmesine karşın, Android 4.2'yi kullanan insanların oranı yüzde 0.2.
İstatistikler, Android kullanıcılarının güncelleme konusunda biraz esnek davrandığı sonucunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Zira iOS tarafına bakıldığında, büyük çoğunluğun en yeni sürümü tercih ettiği görülüyor.
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