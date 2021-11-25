2 Yıllık Android 10, Android 12 Yayınlanırken "Krallığını İlan Etti"

Yayınlanmasının üzerinden neredeyse 2 yıl geçen Android 10, Android 12'nin yayınlandığı günümüzde halen en fazla kullanılan sürüm olarak dikkat çekiyor. Başka bir deyişle Android 11 bile, Android 10'u geçebilmiş değil!

  • Ercan Uğurlu
Hangi Android İşletim Sistemi En Çok Kullanılıyor?

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