Windows 11 Ne Zaman Yayınlanacak? Kesin Tarih Nihayet Belli Oldu!

Microsoft, Windows 11'i Haziran ayında resmen duyurdu ve o zamandan beri firma, Windows Insiders'a birden fazla Windows 11 güncellemesi sundu. Birkaç aylık testten sonra Microsoft, Windows 11'in kesin çıkış tarihini de resmi olarak açıkladı.
Windows 11 Ne Zaman Çıkacak?
Microsoft, yayınladığı bir blog yazısında, Windows 11'in yeni ve mevcut bilgisayarlara 5 Ekim'de gönderilmeye başlayacağını duyurdu. Ne yazık ki firma, Windows 11'in lansman sırasında Android uygulama desteğiyle gelmeyeceğini de doğruladı. Ayrıca Microsoft, Windows 11'in aşamalı olarak kullanıcılara sunulacağını, yani herkesin güncellemeyi 5 Ekim'de alamayacağını söylüyor. Firma, güncellemeyi önce "uygun yeni cihazlara" sunacak ve güncellemenin diğer cihazlara nasıl yapılacağına karar vermek için akıllı modeller kullanacak. Windows 11'in tüm uygun cihazlara dağıtımının tamamlanması için hedef 2022 yılının ortaları.
Açıklamada, "Yükseltme daha sonra donanım uygunluğunu, güvenilirlik ölçümlerini, cihazın yaşını ve yükseltme deneyimini etkileyen diğer faktörleri dikkate alan akıllı modellere dayalı olarak zaman içinde pazardaki cihazlara sunulacaktır. Tüm uygun cihazlara 2022'nin ortalarına kadar ücretsiz Windows 11 yükseltmesinin sunulmasını bekliyoruz" deniyor.
Beklendiği gibi Microsoft, Windows 11'i uygun mevcut Windows 10 kullanıcılarına ücretsiz bir yükseltme olarak sunacak. Güncelleme 5 Ekim'de yayınlanmaya başlayacak ve kullanıcılar, Windows 11 güncellemesini indirmek için Ayarlar > Güncelleme ve Güvenlik > Windows Update'e gidip 'Güncellemeyi Kontrol Et'e tıklayabilir. Ayrıca Microsoft, cihazınızın Windows 11 güncellemesini indirmek ve yüklemek için minimum gereksinimleri karşılayıp karşılamadığını kontrol edebilmeniz için "Bilgisayar Sistem Durumu Denetimi" (PC Health Check) uygulamasını yeniden yayımladı. Windows 11'i desteklenmeyen donanıma almanın bir yolu bulunsa da, Microsoft'un Windows güncellemelerini desteklenmeyen cihazlara göndermeyeceği bildiriliyor.
Son olarak blog yazısı, yakın gelecekte piyasaya çıkacak olan yeni Windows 11 uyumlu dizüstü bilgisayarları da listeliyor. Bunların arasında Acer Swift X, Asus Zenbook Flip 13, Dell Alienware's X ve daha fazlası bulunuyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın