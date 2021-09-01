Windows 11 Ne Zaman Yayınlanacak? Kesin Tarih Nihayet Belli Oldu!

Kesin tarih belli oldu: Microsoft en sonunda Windows 11'in yayınlanacağı kesin tarihi resmi olarak açıkladı. İşte Windows 11 çıkış tarihi!

  • Levent Öztürk
Windows 11 Ne Zaman Yayınlanacak?

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