Windows 11 Özellikleri: Windows 11 Resmi Olarak Tanıtıldı

Microsoft, bugün düzenlediği tanıtım etkinliğinde Windows 11'i resmi olarak tanıttı; böylece bir süreder devam eden Windows 11 söylentileri de gerçeğe dönüştü. Tanıtımda Windows 11'in yeni tasarımından kaput altındaki bazı yeniliklerine kadar çok sayıda konuda açıklamalar yapıldı.
Windows 11'in Öne Çıkan Özellikleri
1. Yeni Tasarım
- Başlat menüsü ve görev çubuğu simgeleri ekranın alt - orta kısmına taşındı
- Pencerelerin köşeleri beklendiği gibi artık yuvarlanmış durumda
- Pencere ve diğer öğeler için şeffaflık özelliği
- Yeni temalar (karanlık mod, aydınlık mod gibi)
2. Giriş Ekranı
- Giriş ekranının tasarımı da tamamen değiştirildi
- Windows Hello veya diğer giriş yöntemleri hızlandırıldı
3. Widget'lar
- Windows 7'de gördüğümüz küçük widget'lar, geliştirilmiş şekilde Windows 11'e eklendi
4. Güncellemeler
- Güncellemelerin boyutları yüzde 45 oranında küçültüldü
- Küçülen boyutlarla birlikte, güncellemelerin yüklenmesi hızlandırıldı
- Güncellemelerin arka planda sessizce kurulması özelliği geliştirildi
5. Performans
- Program ya da uygulamaların çalışma hızı arttırıldı
- Program ve uygulamaların güç tüketimi azaltıldı
- Azalan güç tüketimi ile birlikte, cihazların pil ömrü arttı
- Oyunlardaki performans artırıldı, Otomatik HDR desteği sunuldu
6. Microsoft Teams
- Microsoft Teams'in Windows 11'e tamamen entegre edilmesi sağlandı
7. Veri Girişi
- Dokunmatik kontroller ve kalem desteği geliştirildi
- Sesle kontrol özelliği geliştirildi
8. Microsoft Store
- Microsoft uygulama mağazasının tasarımı sadeleştirildi
- Arama işlevi geliştirildi
- Android uygulamaları Windows Store'a geldi (Amazon App Store desteğiyle)
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