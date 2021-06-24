NASA, Uzayda Çamaşır Yıkamaya Hazırlanıyor; Testler Başlamak Üzere!

Mars'ta yaşamak için hava, su, yiyecek ve barınak problemini çözmemiz gerektiğini biliyoruz. Peki kirli çamaşırlarımız ne olacak? NASA'nın bunun için de bir planı var!