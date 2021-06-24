NASA, Uzayda Çamaşır Yıkamaya Hazırlanıyor; Testler Başlamak Üzere!

NASA ve Procter & Gamble uzayda çamaşır yıkama problemini çözmek için iş birliği yapıyor. Procter & Gamble yaptığı bir basın açıklamasında "Tide (firmanın alt markalarından biri) NASA ile bir çalışma anlaşması imzaladı. Bu anlaşma kapsamında uzayda kullanılabilecek bir çamaşır deterjanı ve çamaşır yıkama teknolojisi geliştirilecek" dedi ve ekledi: "Anlaşma çerçevesinde NASA, Tide'ın temizlik çözümlerini uzayda deneyebilecek."
İleride belki Mars'ta çamaşırhaneler açılabilir, ancak şimdilik testlerin Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yapılacağı çok açık. Bilindiği gibi, Uluslararası Uzay İstasyonu içinde çamaşır makinesi bulunmuyor. Temiz elbiseler ikmal görevleri ile istasyona gönderiliyor ve kirliler Dünya'ya geri getiriliyor. Mars gibi uzun uzay görevleri için böyle bir seçenek mümkün değil.
P&G çok az su, güvenli bileşenler içeren ve uzay aracındaki yaşam destek sistemleri ile uyumlu çalışacak bir temizlik çözümü geliştirmeyi hedefliyor. Yapılan açıklama, "Tide, derin uzay görevlerinde kullanılan yıkanabilir öğeler için kötü koku, temizlik ve leke çıkarma sorunlarını çözmek için uzayda kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış tamamen bozunabilir bir deterjan geliştirdi. Bu deterjan aynı zamanda kapalı döngü bir su sisteminde kullanıma da uygun" şeklinde. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çamaşır yıkama testlerinin, 2022'de başlaması öngörülüyor.
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