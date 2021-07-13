Windows 11'den, Windows 10 Başlat Menüsüne Engel!

Windows 11'den, klasik Windows 10 Başlat menüsüne geri dönmek isteyenler için kötü haber: Eskiye dönüş engellenmeye başlandı!

Windows 11'den Windows 10'a engel

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