Windows 11'den, Windows 10 Başlat Menüsüne Engel!

Windows 11, yeni işletim sisteminin en son önizleme yapısında geleneksel Windows 10 Başlat menüsüne geri dönme özelliğini tamamen engelledi ve bu süreçte bazı test kullanıcılarını hayal kırıklığına uğrattı. Aslında bu şaşırtıcı bir gelişme değil, çünkü eski (sola hizalanmış) Başlat menüsüne dönme yeteneği yalnızca geçici bir çözüm olarak mevcuttu. Aktif hale getirmek için Kayıt Defteri'nde bazı numaralar yapılması gerekiyordu.
Her durumda, 22000.65 kodlu yeni derlemede Microsoft, Windows 11'i değiştirdi, böylece bu Kayıt Defteri ince ayarı artık çalışmayacak ve Windows 11 ile gelen yeni Başlat menüsünü sevmeyenler için eski Başlat menüsünü geri getirmenin bir yolu bulunmuyor.
Microsoft'un bunu yaparken amacı şüphesiz testçilerin yeni Başlat menüsünü kullanmasını ve bununla ilgili hataları veya sorunları bulmasını ve rapor etmesini sağlamak. Sonuçta, Windows Insider programının tüm amacı bu.
Windows 11'in piyasaya çıkacak final sürümünde Microsoft'un Windows 10 benzeri bir Başlat menüsüne geçme seçeneğini geri getirip getiremeyeceği belli değil. Yine de alıştıkları Başlat menüsünün soldan alınıp ekranın ortasına getirilmiş olması ve geriye dönme seçeneğinin bulunmaması bazı Windows kullanıcılarını kesinlikle rahatsız edecek gibi görünüyor.
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